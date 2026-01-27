29 gennaio 1996-2026 la mostra fotografica alla Fenice per i trent' anni dall' incendio

Il 29 gennaio 2026 ricorre il trentennale dell’incendio che distrusse il Teatro La Fenice. Per commemorare questo anniversario, la Fondazione ha organizzato due iniziative, tra cui una mostra fotografica presso la Fenice stessa. Un’occasione per riflettere sulla storia e il recupero di un simbolo culturale veneziano, attraverso immagini che ripercorrono quegli eventi e i successivi interventi di restauro.

Giovedì 29 gennaio 2026 ricorre il trentennale del rogo che distrusse il Teatro La Fenice, e la Fondazione ha preparato due iniziative per celebrare l'anniversario. Nella giornata di giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 15.00, le porte del Teatro di Campo San Fantin sono aperte gratuitamente a tutti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Fenice Teatro In Piazza della Scala a Milano centro dal 25 settembre al 15 gennaio 2026, la mostra fotografica "Eternal Elegance" di Gian Paolo Barbieri «Chi sono?», la mostra fotografica alla Dolceteca Dal 10 gennaio al 31 gennaio 2026, la Dolceteca di Arezzo ospita la mostra fotografica “Chi sono?”. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fenice Teatro Argomenti discussi: Un boato nella notte e poi l’incendio, trent’anni fa la Fenice; La Fenice e il grande restauro di lusso del 1936: dalla scalinata scenografica agli intagli dorati; Calendario film uscita gennaio 2026; Toilet room: un cesso di locale / Manna x Ultra. 29 gennaio: Inps paga 1.000 + 500 euro. Il tesoretto di inizio anno: a chi spetta?Il tesoretto Inps di gennaio 2026 porta pagamenti per over 80 con invalidità. Scopri di più su Bonus Assistenza e Assegno Unico. informazionescuola.it Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioniScadenza 29 gennaio 2026 per la dichiarazione dei redditi tardiva: regole, sanzioni e ravvedimento per Redditi, IRAP e 770/2025. edotto.com Distrutta La Fenice. Mattino 30 gennaio 1996. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.