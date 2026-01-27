28enne uccisol' agente indagato dal Pm

In un episodio di cronaca, un agente ha sparato a un uomo armato, colpendolo alla testa. La vicenda è al centro di un'indagine, con le autorità che cercano di chiarire i fatti. La situazione riflette le tensioni e le difficoltà degli interventi di polizia in contesti di emergenza.

13.30 Per "reazione" istantanea, spaventato, quando ho visto l'uomo estrarre e puntare la pistola, ho sparato mirando "alla sagoma", colpendolo poi in testa. Così al Pm il poliziotto indagato che ha ucciso un 28enne marocchino, con precedenti di droga, a Rogoredo,Milano. Durante un controllo antispaccio con altri agenti, alcuni in borghese, come lui, altri in divisa. Nessuno di loro indossava una bodycam per registrare. Il ragazzo in passato era anche fuggito a un controllo dei Carabinieri e aveva avuto una colluttazione con un militare.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In un'operazione di polizia a Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato colpito mortalmente durante un controllo in un bazar di eroina.

In un'area di spaccio a Milano, un 28enne è stato ucciso durante un controllo della polizia.

