In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria, si evidenzia l'importanza di ricordare e rispettare le vittime di ogni forma di negazionismo e ideologia politica. La memoria storica rappresenta un presidio fondamentale contro l'oblio e le derive autoritarie, contribuendo a promuovere valori di rispetto e tolleranza nella società.

Vincenzo Calafiore 27 Gennaio 2026 “ .purtroppo ancora oggi c’è chi va oltre questa memoria per la ragione di una stupida ideologia politica e lo fa calpestando e negando. Ma Varsavia col suo ghetto ebraico è ancora lì, come lo sono le case di quelle persone prelevate e mai più tornate. Auschwitz e Auschwitz Birkenau, come il Museo a O?wi?cim, sono lì in Polonia e raccontano, ricordano. “ Vincenzo Calafiore Purtroppo ancora oggi c’è chi va oltre questa memoria per la ragione di una stupida ideologia politica e lo fa calpestando e negando l’esistenza, l’accaduto storico. Ma Varsavia col suo ghetto ebraico è ancora lì, come lo sono le case di quelle persone prelevate e mai più tornate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

27 gennaio 2026

