Il 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, si ricorda a Roma il rastrellamento del quartiere ebraico avvenuto nel 1943, un evento importante per conservare la memoria delle persecuzioni e promuovere il rispetto dei diritti umani.

Nel giorno della Memoria Roma ricorda il rastrellamento dei suoi concittadini ebrei ad opera della Germania nazista occupante con la complicità della Repubblica sociale italiana avvenuta il 16 ottobre 1943. Durante la cerimonia, che si è tenuta in Largo 16 ottobre, cuore dello storico quartiere ebraico, alla presenza di autorità civili e religiose, è stata deposta una corona di fiori proprio sotto alla lapide che ricorda l’avvenimento. Presenti il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun assieme alla presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi di Segni, il prefetto Lamberto Giannini e la vicesindaca di Roma Silvia Scozzese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 27 gennaio, nel Giorno della Memoria il quartiere ebraico di Roma ricorda il rastrellamento del 1943

Approfondimenti su Roma Memoria

In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, il Parlamento europeo in Italia organizza eventi commemorativi a Roma, tra cui una visita al Museo della Shoah e incontri dedicati alle vittime dei campi di sterminio nazisti, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e il confronto sul nostro passato.

Il 27 e 28 gennaio su Rai 1 viene trasmessa una fiction dedicata al rastrellamento del Ghetto di Roma del 1943.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Memoria

Argomenti discussi: 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, Gualtieri: Fascisti spariti dalla fiction sul rastrellamento di Roma. Gli eventi del 27 gennaio.

Giornata della Memoria, perché si celebra il 27 gennaio: la Shoah, la liberazione dei lager e il ricordoCome ogni anno il 27 gennaio l'Italia e alcuni degli altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, ... ilmessaggero.it

Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondoDalla cerimonia delle Nazioni Unite a New York a quella dell’Unesco a Parigi, passando per gli appuntamenti di Ginevra, Berlino, Washington e Londra, numerosi eventi e iniziative istituzionali ricorda ... tg24.sky.it

Matteo Salvini. . 27 gennaio, Giorno della Memoria. Per non dimenticare, mai. - facebook.com facebook