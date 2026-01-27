27 gennaio il Giorno della Memoria 2026 – Meloni | Condanniamo la complicità del regime fascista

Il 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza mondiale istituita dall’ONU per ricordare le vittime dell’Olocausto. È un’occasione per riflettere sugli orrori del regime nazista e sull’importanza della memoria storica, affinché tali atrocità non siano mai dimenticate. La giornata invita alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva nel preservare i valori di tolleranza e rispetto.

Oggi 27 gennaio 2026 è il Giorno della Memoria: il mondo ricorda le vittime dell’Olocausto. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu per non dimenticare l’orrore del genocidio nazista che portò allo sterminio del popolo ebraico e di altre minoranze. Cerimonie e commemorazioni in Italia e all’estero: al Quirinale presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni oltre alla senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti alla Shoah. Ma ci sono anche le polemiche dei gruppi pro-Pal contro il Pd per il disegno di legge contro l’antisemitismo a firma di Graziano Delrio, accusato di voler censurare le critiche contro Israele per quanto accaduto a Gaza: un presidio sotto la sede dem a Roma, vietato ieri (lunedì) dal questore della Capitale, dovrebbe tenersi ugualmente senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Meloni: "Condanniamo la complicità del regime fascista"

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica.

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sui pericoli dell’odio e dell’intolleranza.

