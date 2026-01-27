27 01 – Il governo prende distanze dall’Ice – Indagine su Grok deepfake sessuali e contenuti illegali – Prima vera fuga Scudetto dell’Inter

Il governo ha chiarito la propria posizione riguardo alle recenti attività dell’Ice e alle indagini su Grok e contenuti illegali. Tajani ha sottolineato la differenza tra arrestare e uccidere, mentre si fanno chiarezza sulla presenza degli agenti federali a Milano-Cortina. La situazione resta sotto osservazione, con le opposizioni che continuano a chiedere trasparenza e risposte ufficiali.

Il governo prende distanze dall’Ice, Tajani: “Tra arrestare e uccidere c’è differenza”. Giallo sulla presenza degli agenti federali a Milano-Cortina, protestano le opposizioni, ma il Viminale smentisce. Aperta un’indagine contro Grok, la piattaforma di X, per diffusione di deepfake sessuali e contenuti illegali. Norme più severe anche per WhatsApp, designata come grande piattaforma online. Prima vera fuga Scudetto dell’Inter, che vola a +5 sul Milan grazie alla frenata dei rossoneri a Roma. Alle spalle dei nerazzurri è bagarre Champions con quattro squadre racchiuse in tre punti per due posti. Questo articolo 2701 – Il governo prende distanze dall’Ice – Indagine su Grok, deepfake sessuali e contenuti illegali – Prima vera fuga Scudetto dell’Inter proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 27/01 – Il governo prende distanze dall’Ice – Indagine su Grok, deepfake sessuali e contenuti illegali – Prima vera fuga Scudetto dell’Inter Approfondimenti su Milano Cortina Grok sotto accusa, Deepfake sessuali e minori: scatta l’indagine dell’Authority britannica L’Authority britannica Ofcom ha avviato un’indagine su Grok, dopo aver rilevato potenziali violazioni dell’Online Safety Act. Contenuti illegali su Grok, la Ue avvia un’indagine su X La Commissione europea ha avviato un’indagine formale su X, in conformità con il Digital Services Act (Dsa). Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Celebrazione del Giorno della memoria; Ciclone Harry, pochi fondi dal governo e la promessa di altro cemento; Giorno della memoria, martedì 27 gennaio 2026 la cerimonia ufficiale; 27 gennaio 2026 Giorno della Memoria - Consegna delle Medaglie d'Onore. #ottoemezzo Italo Bocchino commenta la reazione del governo italiano alle uccisione dell'ICE a Minneapolis - facebook.com facebook Governo prende le distanze su #Ice. E prova a chiudere il ‘caso’ Milano-Cortina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.