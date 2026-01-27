19enne trovato con un coltello durante una violenta rissa a Como era già noto per altri reati denunciato

Durante una rissa a Como, un 19enne tunisino è stato denunciato per porto illegale di armi. La vicenda, legata a motivi di gelosia, evidenzia i rischi di comportamenti violenti tra giovani.

Un 19enne è stato denunciato per porto illegale di armi dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como, dove una lite tra giovani è stata sedata dagli agenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la vicenda si è svolta nel piazzale di un supermercato di Tavernola. La rissa segnalata a Como Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una volante della Polizia di Stato è stata inviata con urgenza presso il piazzale antistante un grande supermercato di Tavernola, frazione della provincia di Como. La richiesta di intervento è partita a seguito di una segnalazione che riferiva di una violenta rissa tra giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Como Lite

A Como, durante un'operazione legata allo spaccio di droga, si è verificata una rissa tra due uomini già noti alle forze dell'ordine.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Lite

