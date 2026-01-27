140 anni di storia per il Museo Nazionale | Incontro ai libri presenta il volume Graphie

Mercoledì 28 gennaio il Museo Nazionale di Ravenna ospiterà la presentazione di un numero speciale di Graphie dedicato ai 140 anni del museo. L’evento fa parte della rassegna “Incontri ai libri” e offre l’occasione di scoprire un volume che ripercorre la lunga storia dell’istituzione. Tra curiosità e ricordi, gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare e conoscere meglio questa importante tappa della cultura locale.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Nella cornice degli appuntamenti di “Incontri ai libri”, mercoledì 28 gennaio sarà presentato al Museo Nazionale di Ravenna il numero monografico di Graphie dedicato al 140esimo anniversario del Museo. Il volumetto monografico si articola in tre segmenti: la storia dell’istituzione museale e la formazione delle raccolte; il Museo del nuovo millennio; la serie di medaglioni su alcuni personaggi storici protagonisti a vario titolo della vita museale. Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Antonella Ranaldi, dirigente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato; Emanuela Fiori, Presidente Isia (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Faenza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Museo Nazionale Ravenna

Venerdì 9 gennaio alle 17:30 riprende presso la Biblioteca Gambalunga la rassegna “Libri da queste parti”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Museo Nazionale Ravenna

Argomenti discussi: Mercedes GLC Special Edition 140 anni: Plug-in o diesel, la serie speciale per i 140 anni della Stella; Marsala: Via Paolo Pellegrino, una strada che racconta 140 anni di storia; Marsala: Via Paolo Pellegrino, una strada che racconta 140 anni di storia; La Mercedes GLC per i 140 anni.

Marsala: Via Paolo Pellegrino, una strada che racconta 140 anni di storiaMarsala dedica una strada a una delle figure più significative della sua storia imprenditoriale ed economica. Da venerdì 23 gennaio, la via che conduce alle Cantine Storiche Pellegrino è ufficialmente ... tp24.it

Da 140 anni una storia di devozioneTAGLIO DI PO - Ci sono ferite che il tempo non cancella, ma trasforma in radici profonde. Per la comunità di Taglio di Po, il 27 gennaio non è una data qualunque: è il giorno in cui la memoria collett ... polesine24.it

Pastiche of painted wall fragments, Pompeii, AD 45-79, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. x.com

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, in occasione di , al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa una “ ’”, iniziativa esclusiva per un’esperienza irripetibile, pensata per tutte le coppie. Per la prima volta, gli ospiti potranno ce - facebook.com facebook