Zorba il greco l' apprezzatissimo balletto tornerà a far danzare Verona

Due serate al Teatro Romano nell’estate 2026 per il capolavoro di Mikis Theodorakis, simbolo di un successo che si rinnova dal debutto mondiale in Arena nel 1988 Fondazione Arena conferma anche per l’estate 2026 il ritorno di uno dei titoli più amati dal pubblico veronese e internazionale. “Zorba il greco” sarà in scena al Teatro Romano di Verona il 25 e 26 agosto, nell’ambito del 103° Arena di Verona Opera Festival, rinnovando un appuntamento che, anno dopo anno, continua a registrare grande interesse. Il balletto su musiche di Mikis Theodorakis, realizzato in collaborazione con il Comune di Verona, arriva a queste nuove date dopo un percorso recente segnato da un successo costante: la serata unica del 2023, il raddoppio del 2024 e le quattro repliche del 2025, tutte caratterizzate da un’ampia partecipazione di pubblico.🔗 Leggi su Veronasera.it

