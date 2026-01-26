Zootropolis 2 | Disponibile in Digitale dal 27 Gennaio 2026

Zootropolis 2 sarà disponibile in digitale a partire dal 27 gennaio 2026, su piattaforme come Prime Video, Apple TV e Fandango at Home. Il film prosegue le avventure dei personaggi della città, offrendo un'ulteriore occasione di divertimento e riflessione. La distribuzione digitale permette di accedere facilmente alla nuova produzione, garantendo un’esperienza di visione comoda e di qualità.

Zootropolis 2 arriverà in digitale dal 27 gennaio 2026 su piattaforme come Prime Video, Apple TV e Fandango at Home. La versione fisica (4K Ultra HD, Blu-ray e DVD) uscirà invece il 3 marzo 2026. La versione digitale include bonus come un approfondimento su Walt Disney Animation Studios, momenti dal booth di registrazione, un focus su Shakira e le sue musiche, oltre a scene eliminate. L'edizione limitata 4K SteelBook è dedicata ai personaggi di Zootropolis, con particolare attenzione al nuovo arrivato Gary De'Snake (voce di Ke Huy Quan). Il successo record al box office Il sequel animato è il maggiore incasso di sempre per un film MPA (Motion Picture Association), con 1.

