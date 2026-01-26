Zisa le ordinazioni di coca sulla linea dedicata e le consegne a domicilio | 8 condanne

A Zisa, tra il 2018 e il 2020, è stata smantellata un'organizzazione coinvolta nello smercio di cocaina, con ordinazioni telefoniche e consegne a domicilio. Otto persone sono state condannate per aver gestito questa attività illecita, che si sviluppava in modo organizzato nella zona. La vicenda evidenzia le dinamiche di criminalità legate al traffico di droga e le azioni delle forze dell'ordine per contrastarle.

Avrebbero gestito lo smercio di droga, soprattutto cocaina, alla Zisa, con tanto di ordinazioni telefoniche e consegne a domicilio tra il 2018 ed il 2020. Adesso per una parte dei componenti di due distinte bande - 9 imputati in tutto - arrivano le condanne e anche un'assoluzione. Per l'accusa due bande avrebbero gestito lo smercio di droga nel quartiere. Nel 2023 la Procura aveva chiesto l'arresto di 21 persone che però era stato respinto dal gip. Ora arrivano pene più basse rispetto a quelle richieste dai pm e anche un'assoluzione. Tra gli imputati il pentito Fabio Fernandez e il figlio del boss Giuseppe Incontrera, ucciso nel 2022.

