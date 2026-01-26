Zes Unica in Campania Carfora a Fico | La burocrazia frena più della mancanza di fondi

La Zes Unica in Campania rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo economico regionale. Tuttavia, la complessità burocratica spesso ostacola la piena attuazione di questo strumento, rallentando investimenti e crescita. È fondamentale semplificare le procedure per rendere la Zes un reale motore di competitività, favorendo un sistema produttivo più efficiente e attrattivo. Solo così si potrà valorizzare realmente il potenziale della zona speciale.

Rendere la Zes Unica uno strumento realmente operativo, capace di sostenere investimenti e competitività dell’intero sistema produttivo campano. È l’obiettivo al centro dell’appello che Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania, rivolge al presidente della Regione Campania Roberto Fico, sollecitando un intervento concreto su semplificazione amministrativa, accesso agli incentivi e inclusività della misura. Secondo Carfora, la ZES Unica non può essere ridotta a una semplice agevolazione fiscale. La sua funzione originaria, ricorda, è quella di garantire un quadro amministrativo chiaro, con tempi certi e procedure rapide per chi decide di investire.🔗 Leggi su Ildenaro.it

