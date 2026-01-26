Zelensky chiede agli alleati più difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello agli alleati occidentali per un aumento del supporto nella difesa aerea, in risposta agli attacchi russi che hanno causato blackout e interruzioni di riscaldamento a Kiev, aggravando le difficoltà causate dal freddo intenso. La richiesta mira a rafforzare la protezione civile e a mitigare gli effetti dei recenti bombardamenti sulla popolazione e le infrastrutture.

La Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nel corso di quasi quattro anni di guerra, ma secondo Kiev questo inverno è stato il più duro. "Solo questa settimana, i russi hanno lanciato più di 1.700 droni d'attacco, oltre 1.380 bombe aeree guidate e 69 missili di vario tipo", ha detto Zelensky arrivando a Vilnius per partecipare a una cerimonia di commemorazione della rivolta del 1863 in Polonia e Lituania contro la Russia zarista.

