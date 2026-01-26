Yoga e mindfulness | lezione di prova gratuita

Scopri il corso di yoga e mindfulness a Pescara, con una lezione di prova gratuita il 7 febbraio. Guidato da Simona Valente, insegnante di yoga e istruttrice di mindfulness certificata, il percorso offre l’opportunità di avvicinarsi a pratiche orientate al benessere e alla serenità. Un’occasione per sperimentare tecniche di rilassamento e equilibrio in un ambiente tranquillo e accogliente.

Sta per partire un nuovo corso di yoga e mindfulness a Pescara. Appuntamento al 7 febbraio con Simona Valente, insegnate yoga e istruttore mindfulness certificato. Un viaggio per ritrovare equilibrio e presenza attraverso l'unione di due discipline millenarie. "La consapevolezza è la chiave per vivere ogni istante con pienezza” Gli incontri si terranno nello spazio Cts, Centro teatro studi in via Puccini 63. La lezione di prova gratuita è aperta a tutti e si terrà nella giornata di sabato 7 febbraio. È gradita la prenotazione; per tutte le informazioni contattare il n. 3383342493.🔗 Leggi su Ilpescara.it

