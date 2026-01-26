Yildiz Juve si sta distinguendo nel mondo della Juventus, raggiungendo traguardi che lo collocano tra le grandi leggende come Del Piero e Cristiano Ronaldo. La sua crescita e le statistiche dimostrano il suo valore, aprendo prospettive interessanti per il futuro del club e del giocatore.

. Vediamo di cosa si tratta. La Juventus si gode il momento magico del suo numero dieci, capace di incidere in maniera determinante nelle sfide di cartello e di scrivere il proprio nome accanto a quello delle leggende assolute del club. La recente marcatura messa a segno contro i partenopei non è stata un gol banale per le statistiche, ma ha permesso a Kenan Yildiz di sbloccare un traguardo di assoluto prestigio personale. Il talento turco si è confermato letale contro gli azzurri, trovando la via della rete anche nella sfida di ritorno dopo aver già colpito nel match d’andata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, una statistica lo lancia nel Gotha bianconero: eguagliati mostri sacri come Del Piero e Cristiano Ronaldo

