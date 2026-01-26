Yildiz brilla e rassicura | La Juve è una famiglia Ma ora serve il rinnovo del contratto

Yildiz ha confermato il suo ruolo importante nella Juventus, sottolineando il suo legame con la squadra come una famiglia. Ora, però, si attende il rinnovo del contratto per consolidare ulteriormente la sua posizione. Con caratteristiche che spaziano dall’ala al trequartista, i numeri di Elkann sono favorevoli a un suo inserimento stabile nel progetto bianconero. La volontà della società è di blindarlo e valorizzarlo nel lungo termine.

Kenan Yildiz ha esultato mimando una stella luminosa, esattamente quello che il dieci è diventato per la Juventus. La coreografia architettata da Khephren Thuram e Weston McKennie, registi dei simpatici festeggiamenti bianconeri dopo i gol, suona come un sms che va al di là del campo. Un po’ come dire: Kenan è il nostro supereroe, teniamocelo stretto. Se i compagni lo fanno capire a gesti, Luciano Spalletti lo dice senza tanti giri di parole: "Yildiz è un alieno e, anche quando prova a sbagliare per essere umano, resta un extraterrestre". Messaggio forte, ricevuto in tempo reale dalla società e anche dalla proprietà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yildiz Juve, focus sul rinnovo: la famiglia del turco è a Torino. Ecco quando ci sarà il nuovo incontro e le proposte sul tavoloYildiz Juve, il centro del mercato bianconero, si concentra sul rinnovo del contratto.

