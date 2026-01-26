Xi Jinping silura il generale più potente della Cina | vendeva segreti nucleari per enormi somme

Recenti sviluppi nei vertici militari cinesi hanno portato alla rimozione di Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale, e Liu Zhenli, capo dello Stato maggiore congiunto. Le autorità hanno avviato un’indagine per sospette attività di vendita di segreti nucleari, segnando un episodio di particolare rilevanza nel contesto della sicurezza e della governance militare in Cina.

Un terremoto senza precedenti ha colpito i vertici militari cinesi. Zhang Youxia, 75 anni, vicepresidente della Commissione militare centrale e il generale più potente del paese, è stato rimosso dal suo incarico e messo sotto inchiesta insieme a Liu Zhenli, 61 anni, capo dello Stato maggiore congiunto. La formula ufficiale parla di “gravi violazioni disciplinari”, un’espressione che in Cina maschera generalmente accuse di corruzione finanziaria o politica. Ma secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, dietro la caduta di Zhang ci sarebbe qualcosa di molto più grave: avrebbe trasmesso agli Stati Uniti informazioni riservate sul programma nucleare cinese e avrebbe intascato somme enormi in cambio di promozioni ai vertici dell’esercito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

