X Martiri subisce una sconfitta inattesa contro Sparta Castelb. La partita si decide al 30’ del primo tempo con il gol di Placci, che permette agli avversari di conquistare i tre punti. Per X Martiri, formazione composta da Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Meli, De Cristoforo, Pallara, Bini, Panzetta, Manfredini, Felice e De Angelis, la sconfitta implica una battuta d’arresto nella corsa ai playoff.

x martiri 0 sparta castelb. 1 Marcatori: 30’ p.t. Placci (S) X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Meli, De Cristoforo, Pallara, Bini, Panzetta, Manfredini, Felice, De Angelis. A disposizione: Morini, Articoli, Benini, Bonaguro, Zouaghi, Gjoni, Zardi, Bonetti, Evali. Allenatore: Bolognesi SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Alessandrini, Marzocchi, Sabbioni, Tirello, Gavelli, Tola, Venturoli, Pirazzoli, Mainetti, Placci. A disposizione: Nicoletto, Asgarov, Caroli, Busillo, Gatti, Fagnocchi. Allenatore: Vittozzi Arbitro: Isacco della sezione di Bologna La X Martiri cade in casa e si ferma in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - X Martiri, frenata inattesa. Scivola fuori dai playoff

