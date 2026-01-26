L'Università di Firenze si distingue nelle classifiche mondiali, posizionandosi tra le prime 200 istituzioni nel settore della Giurisprudenza e tra le prime 250 in Arti e discipline umanistiche, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama accademico internazionale.

L’Ateneo fiorentino è tra le 200 migliori università al mondo nel settore disciplinare Giurisprudenza e tra le prime 250 in Arti e discipline umanistiche. È quanto emerso dal World University Rankings By Subject 2026 a cura di Times Higher Education (THE). Le classifiche settoriali di quest’anno contengono nel complesso quasi 2.200 università e sono costruite secondo cinque parametri: insegnamento, ambiente di ricerca, qualità della ricerca, internazionalizzazione, brevetti e reddito dalle imprese. In Italia, Firenze è in terza posizione in Scienze dell’educazione e in sesta in Giurisrpudenza. Inoltre, l’ateneo fiorentino è tra le prime dieci università in altre cinque discipline (Arti e discipline umanistiche, Informatica, Biologia, Fisica e Scienze sociali).🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Argomenti discussi: THE World University Rankings by Subject 2026, Unime tra le prime 400 al mondo per Business and Economics e Medical and Health; La Sapienza nei ranking; World University Rankings, l’Università di Firenze nella top 200 in Giurisprudenza; World University Rankings: la Normale di Pisa migliore università in Italia per le Scienze fisiche.

