World University Rankings l’Università di Firenze nella top 200 in Giurisprudenza
L'Università di Firenze si distingue nelle classifiche mondiali, posizionandosi tra le prime 200 istituzioni nel settore della Giurisprudenza e tra le prime 250 in Arti e discipline umanistiche, confermando il suo ruolo di eccellenza nel panorama accademico internazionale.
L’Ateneo fiorentino è tra le 200 migliori università al mondo nel settore disciplinare Giurisprudenza e tra le prime 250 in Arti e discipline umanistiche. È quanto emerso dal World University Rankings By Subject 2026 a cura di Times Higher Education (THE). Le classifiche settoriali di quest’anno contengono nel complesso quasi 2.200 università e sono costruite secondo cinque parametri: insegnamento, ambiente di ricerca, qualità della ricerca, internazionalizzazione, brevetti e reddito dalle imprese. In Italia, Firenze è in terza posizione in Scienze dell’educazione e in sesta in Giurisrpudenza. Inoltre, l’ateneo fiorentino è tra le prime dieci università in altre cinque discipline (Arti e discipline umanistiche, Informatica, Biologia, Fisica e Scienze sociali).🔗 Leggi su Firenzetoday.it
