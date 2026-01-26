WhatsApp inserita dalla Ue in categoria con vincoli supplementari

La Commissione europea ha classificato WhatsApp come Very Large Online Platform (VLOP), applicando nuovi obblighi previsti dal Digital Services Act. Questa decisione mira a regolamentare con maggiore attenzione le piattaforme digitali di grandi dimensioni, garantendo trasparenza e tutela degli utenti. La misura coinvolge anche WhatsApp, che dovrà adeguarsi a specifici vincoli per conformarsi alle nuove norme europee sulla gestione dei servizi online.

Roma, 26 gen. (askanews) – La Commissione europea ha deciso di catalogare WhatsApp come piattaforma online molto rilevante (Very Large Online Platform o Vlop), in questo modo sottoponendola a obblighi e vincoli supplementari del Digital Services Act. “A seguito della designazione – riporta la Ue con un comunicato – meta ha quattro mesi, quindi fino a maggio 2026, per assicurare che WhatsApp ottempera agli obblighi addizionali del Dsa per le Vlop. Questi obblighi includono valutare e mitigare qualunque rischio sistemico, come le violazioni ai diritti umani fondamentali e la libertà di espressione, manipolazione elettorale la disseminazione di contenuti illegali e le preoccupazioni sulla privacy derivanti dai suoi servizi”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

