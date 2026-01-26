Wembanyama non è umano | canestro ai limiti del possibile

Victor Wembanyama si distingue nella NBA per le sue caratteristiche fisiche eccezionali. Con lunghe leve e grande elasticità, è in grado di realizzare canestri che sembrano impossibili, come dimostrato nella partita tra San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. La sua presenza in campo rappresenta un nuovo standard di talento e versatilità nel basket professionistico.

Argomenti discussi: Wembanyama vuole insegnare agli statunitensi a fare gli ultras.

Wembanyama vuole insegnare agli statunitensi a fare gli ultrasIl giocatore francese di basket sta portando in NBA il tifo organizzato e ci sta riuscendo, più o meno: ha pure pagato a sue spese una trasferta per i tifosi ... ilpost.it

Wembanyama torna a giocare dopo 5 mesi: «Il ritiro nel monastero buddista? Più di mille calci al giorno, è stata dura»Dopo cinque mesi lontano dal basket, Victor Wembanyama è pronto a rientrare. A febbraio gli era stato diagnosticato un coagulo di sangue alla spalla destra ed era stato fermato per potenziale pericolo ... corriere.it

Victor Wembanyama: il Gigante che Ridefinisce il Basket #fblifestyle #curiosità #scienza - facebook.com facebook