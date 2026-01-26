WarPigs coraggiosi ma Vicenza è una corazzata | in via Ribolle arriva un ko con onore

In via Ribolle, a Vicenza, i WarPigs Forlì affrontano una sfida difficile contro una squadra forte e determinata. Questa partita rappresenta il primo impegno casalingo con il nuovo sponsor Securfox, un’occasione importante per dimostrare il carattere e la tenacia della squadra. Nonostante la complessità dell’incontro, i WarPigs si presentano con coraggio, pronti a competere con onore e rispetto.

Non era certo l'impegno più semplice quello che attendeva i WarPigs Forlì, alla prima uscita casalinga con il nuovo sponsor Securfox. In via Ribolle, per la sedicesima giornata di campionato, arrivava infatti il Vicenza Hockey, formazione ancora imbattuta e con una media realizzativa impressionante di nove reti a partita. Il pronostico sembrava chiuso, ma Forlì sorprende tutti in avvio: dopo appena 50 secondi il solito Cimatti, ben servito da Guerre e favorito dallo screen di Nathigal, infila il disco alle spalle del portiere ospite per l'1-0 che accende il pubblico di casa. Un avvio fulmineo che però non scalfisce la sicurezza dei berici, i quali iniziano subito un lungo assedio alla porta difesa da Facchinetti, trovando il pareggio al 7'.

