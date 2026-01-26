Una voragine si è aperta questa mattina in via Acton, nei pressi dei Cavalli di Bronzo, causando disagi al traffico nel centro di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire gli interventi di emergenza. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

Mattinata complicata nel centro di Napoli per una voragine in via Acton, all’altezza dei Cavalli di Bronzo. L’area è interessata dai lavori del tram del mare, prorogati fino a fine marzo. Polizia locale e Protezione civile sul posto. Mattinata di forti disagi al traffico nel centro di Napoli, dove una voragine si è aperta in via Acton, nel tratto compreso tra i Cavalli di Bronzo e la discesa che dal Maschio Angioino conduce verso il Lungomare. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la situazione ha reso necessario l’intervento immediato della Polizia locale e della Protezione civile, impegnate a transennare l’area e a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Voragine in via Acton, traffico in tilt a Napoli: disagi per gli automobilisti

Traffico impazzito a Napoli per una voragine ai Cavalli di Bronzo: caos a via Acton

