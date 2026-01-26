Von der Leyen | L’Ue avrà massimo livello d’accesso al mercato indiano

Il vertice tra Ue e India segna un passo importante verso un rafforzamento delle relazioni economiche e politiche. Von der Leyen ha sottolineato come l’accesso al mercato indiano sarà massimo, aprendo nuove opportunità per entrambe le parti. In un contesto di sfide globali, questa collaborazione può rappresentare un’occasione di crescita e stabilità, favorendo un dialogo più incisivo e una cooperazione più stretta tra le due entità.

ROMA – "In un momento di grandi sfide, questo vertice Ue-India rappresenta una svolta decisiva e il punto di partenza per relazioni più vitali e significative. L'importanza economica dell'accordo di libero scambio non può essere sottovalutata. L'Ue otterrà il massimo livello di accesso mai concesso a un partner commerciale nel mercato indiano, tradizionalmente protetto. Otterremo un vantaggio competitivo significativo in settori industriali e agricoli chiave". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che insieme ad Antonio Costa parteciperà oggi alle celebrazioni per la Repubblica come ospite d'onore.

