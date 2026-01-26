Ecco un'analisi dei migliori giocatori italiani della 18ª giornata di Superlega. Simone Giannelli si distingue per la sua leadership nella rimonta di Perugia contro Trento, mentre Porro contribuisce a mantenere Modena in vetta. Questi protagonisti rappresentano l’eccellenza italiana in una giornata ricca di emozioni e grandi prestazioni. Un approfondimento sulle prestazioni più rilevanti di questa fase del campionato.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 18ª GIORNATA DI SUPERLEGA. SIMONE GIANNELLI: Guida magistralmente Perugia alla rimonta contro Trento. Ormai non fa più notizia una sua prestazione di alto livello ma stavolta non era facile riprendere il filo del discorso dopo un avvio disastroso e lui ci è riuscito. ALESSANDRO BRISTOT: Prendere il posto del suo omonimo Alessandro Michieletto sul campo di Perugia in un big match non era facile. Lui non si fa intimidire, soffre un poì’ in ricezione dove chiude con il 28% ma in attacco si scatena e chiude con 19 punti e il 64% di positività LUCA PORRO: Modena si riaccende anche grazie allo schiacciatore azzurro che nel match controi Piacenza mette a segno 15 punti con il 56% in ricezione, il 54% di positività in attacco e un ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 18ma giornata di Superlega. Giannelli decisivo, Porro riporta in quota Modena

