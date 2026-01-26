Voglio uccidermi anch’io ma non ho il coraggio L’urlo dal carcere del femminicida Claudio Carlomagno

L’intervento analizza le parole di Claudio Carlomagno, il femminicida che, nel carcere, ha espresso il desiderio di porre fine alla propria vita, ammettendo però di non avere il coraggio. La testimonianza rivela la complessità emotiva di chi compie gesti estremi e solleva riflessioni sul peso della colpa e sulla condizione psicologica di chi si trova di fronte alle conseguenze delle proprie azioni.

Vorrebbe farla finita, non ne ha il coraggio, quello stesso “coraggio”, chiamiamolo così, che invece ha avuto nell’ammazzare e infierire sul cadavere della moglie, Federica Torluzzo. Claudio Carlomagno, nella cella del carcere di Civitavecchia, continua a ripetere “voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. L’uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia. Dopo aver appreso della s comparsa dei suoi genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati impiccati nel giardino della loro abitazione., l’assassino avrebbe confessato ai suoi legali di pensare egli stesso a un gesto estremo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

