Voglio uccidermi anch’io ma non ho il coraggio | Claudio Carlomagno sorvegliato in carcere

Claudio Carlomagno, in seguito alla tragica perdita dei genitori, è stato sottoposto a sorveglianza rafforzata nel carcere di Civitavecchia. La sua situazione evidenzia le difficoltà emotive legate a momenti di grande sofferenza personale, rendendo necessario un monitoraggio attento per garantire la sua sicurezza e il rispetto della dignità umana.

«Voglio uccidermi ma non ho il coraggio». Dopo la notizia della morte dei suoi genitori Claudio Carlomagno è stato messo sotto sorveglianza rafforzata nel carcere di Civitavecchia. I suoi genitori Maria Messenio, 65 anni, e Pasquale Carlomagno, 69 anni, si sono tolti la vita nel giardino della loro villetta in via Tevere, ad Anguillara Sabazia, sulle sponde del lago di Bracciano. Per questo la cella di Carlomagno è stata svuotata. Sono rimaste solo le mutande di carta e una coperta per il freddo. Si tratta del protocollo previsto in caso di minacce di suicidio. Maria e Pasquale hanno lasciato una lettera d’addio nell’appartamento del figlio minore Davide a Roma.🔗 Leggi su Open.online

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere: «Voglio uccidermi ma non ho il coraggio»Claudio Carlomagno è attualmente sorvegliato a vista in carcere, dopo aver appreso della tragica morte dei suoi genitori, trovati impiccati nella loro abitazione.

Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia, si trova sotto stretta sorveglianza dopo la morte dei suoi genitori.

