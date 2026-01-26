Voci Libere | educazione all’affettività nelle scuole a Roma

Voci Libere è un progetto educativo rivolto alle scuole di Roma, finalizzato a promuovere l’educazione all’affettività, la parità di genere e la prevenzione della violenza. Attraverso l’utilizzo di arte e media, il percorso mira a sensibilizzare studenti e docenti su temi fondamentali per favorire un ambiente scolastico più rispettoso e inclusivo. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative di educazione civica e di promozione dei valori di uguaglianza.

Cosa: Al via il progetto "Voci Libere" per la parità di genere e il contrasto alla violenza attraverso arte e media. Dove e Quando: Istituto Comprensivo Maria Capozzi (XIII Municipio), da gennaio ad aprile 2026. Perché: Per sensibilizzare gli adolescenti su relazioni consapevoli decostruendo stereotipi con teatro e podcast. Roma inaugura il 2026 con un'iniziativa culturale e didattica di grande respiro, mirata a formare le nuove generazioni su temi fondamentali per la convivenza civile. Ha preso ufficialmente il via il progetto educativo "Voci Libere", un percorso pensato per sensibilizzare i giovanissimi sulle delicate tematiche della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne.

