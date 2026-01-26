Vita e condizione sociale nell' anno del terremoto | incontro al Museo archeologico

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria ospita mercoledì 28 gennaio alle ore 17.15 un incontro dedicato alla vita e alla condizione sociale nella città di Reggio Calabria nel 1908, l’anno del terremoto. L’evento offre un’occasione per approfondire il contesto storico e sociale di quel periodo, analizzando gli aspetti quotidiani e le sfide affrontate dalla comunità locale in un momento cruciale della sua storia.

“Reggio Calabria anno 1908.Vita cittadina e condizione sociale nell'anno del terremoto”, appuntamento mercoledì 28 gennaio,ore 17,15, nella Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott.Salvatore Timpano, nell'ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con Associazione Amici del Museo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria e Rhegium Julii, La nostra memoria per l'anno 1908 fa riferimento alle drammatiche immagini degli ultimi tre giorni dell'anno con le rovine del funesto terremoto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

