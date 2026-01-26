Visite gratuite al grande plastico con 250 metri di binari e 20 treni funzionanti | quando e dove vederlo

Ogni inizio anno, a Torino, è possibile visitare gratuitamente il grande plastico ferroviario del “DLF”, storico e articolato modello con 250 metri di binari e 20 treni funzionanti. Questa iniziativa, senza necessità di prenotazione, permette di scoprire un importante patrimonio modellistico e ferroviario, con origini risalenti al 1958. Un’occasione per appassionati e visitatori di ammirare una rappresentazione fedele e dettagliata del mondo ferroviario.

Ogni inizio anno torna l'appuntamento atteso da tantissimi appassionati di treni: a Torino è visitabile gratuitamente (e senza prenotazione) lo storico plastico ferroviario del "DLF" (DopoLavoro Ferroviario), le cui basi furono poste nel 1958. Dopo i rinnovamenti del 1980 e del 1995, sul plastico in miniatura di via Sacchi è in corso un'importante espansione strutturale e tecnologica. Insomma, si sta scrivendo un nuovo capitolo dello storico plastico. Il plastico si mostrerà al pubblico sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 (ingresso gratuito). Inoltre quest'anno il pubblico potrà ammirare l'avanzamento dei lavori di costruzione del tracciato aggiuntivo.

