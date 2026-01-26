Virtus colpo esterno sul campo della Vanoli Cremona | Morgan e Alston trascinano le Vu Nere

La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante sul campo della Vanoli Cremona, grazie a una prestazione solida e di squadra. Morgan e Alston sono stati i protagonisti, contribuendo a portare a casa i due punti in trasferta. La partita si è conclusa con il punteggio di 74-84, consolidando la posizione della squadra nel campionato.

La squadra di Coach Ivanovic travolge la Vanoli 74-84, resistendo al ritorno di Willis e confermandosi potenza del campionato. La cronaca e il tabellino Una Virtus Olidata Bologna solida e concreta espugna il PalaRadi, superando la Vanoli Basket Cremona per 74-84. La squadra di coach Ivanovic conduce il match per quasi tutti i 40 minuti, resistendo al tentativo di rimonta finale dei padroni di casa grazie alle prestazioni balistiche di Morgan (19 punti) e Alston Jr. (18). L'avvio e l'allungo bianconero L’avvio è tutto di marca ospite. Nonostante un’incursione iniziale di Willis, l’Olidata morde subito il match: Vildoza attacca il ferro con decisione e Alston Jr.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Virtus Crema

La Virtus Olidata Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, grazie alle prestazioni di Morgan e Alston Jr.

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, terminato con il punteggio di 97-85 a favore delle V-nere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Virtus Crema

Argomenti discussi: Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia. La Virtus Bologna regola Treviso e resta in vetta; Virtus Verona–Pro Vercelli 2-2: doppietta di Iotti, pari beffardo nel finale; VIGEVANO E VIRTUS ROMA IN VETTA, BEL COLPO SIAZ; Serie C, girone A: Alla Pro Vercelli non basta la doppietta di Iotti, finisce 2-2 il match contro la Virtus Verona.

Virtus, colpo esterno sul campo della Vanoli Cremona: Morgan e Alston trascinano le Vu NereLa squadra di Coach Ivanovic travolge la Vanoli 74-84, resistendo al ritorno di Willis e confermandosi potenza del campionato. La cronaca e il tabellino ... bolognatoday.it

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia. La Virtus Bologna regola Treviso e resta in vettaPrima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il sedicesimo ... oasport.it

1Q: Vanoli Basket Cremona-Virtus Olidata Bologna 19-22 Alston Jr. 8, Accorsi 5, Morgan 3 facebook

#LBASerieA | Vanoli Cremona-Virtus Bologna: le info utili x.com