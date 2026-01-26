Violenza in riviera | dopo la polizia i carabinieri chiedono un incontro urgente col prefetto

Dopo l’aggressione avvenuta a San Benedetto del Tronto, le forze dell’ordine hanno richiesto un incontro urgente con il prefetto per approfondire la situazione di sicurezza nella zona. Il giovane tunisino rimane in prognosi riservata dopo essere stato ferito con un coltello da un connazionale. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare i controlli e garantire la sicurezza pubblica nella riviera adriatica.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 26 gennaio 2026 – Restano stazionarie, quindi ancora in prognosi riservata, le condizioni del giovane tunisino 27enne accoltellato dal connazionale di 26 anni sull’isola pedonale di San Benedetto, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Nelle prossime ore davanti al gip comparirà l’aggressore, rintracciato dai carabinieri dopo una notte di caccia all’uomo condotta da polizia e militari. Il ventisettenne è accusato di tentato omicidio, ma gli investigatori non hanno ancora avuto occasione di accertare il movente, poiché la vittima è nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna del Soccorso e l’aggressore in cella in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Violenza in riviera, il sindacato Sap: Rafforzare organici e mezzi di polizia, non militarizzare le strade; San Benedetto, serata di sangue: altro accoltellamento in centro; Accoltellamenti e risse in Riviera, Basili e Benigni: serve una riforma della Polizia Locale; Sicurezza a San Benedetto, la Lega chiede misure urgenti: Zona rossa opzione concreta.

