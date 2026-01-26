VIDEO | Tony Fusaro Introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame

Da zonawrestling.net 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, al CrossRoads Live Club di Roma, si sono svolti i TV Taping di “PWR Action Especial”. Durante l’evento, Tony Fusaro è stato ufficialmente introdotto nella Italian Wrestling Hall of Fame, riconoscimento che celebra i suoi contributi alla scena del wrestling italiano. Un momento importante che sottolinea il ruolo di Fusaro all’interno di questa realtà sportiva e culturale.

ieri al  CrossRoads Live Club  a Roma si sono svolti i TV Taping di   “PWR Action Especial Tv Taping”. Nel corso dello Show è stato introdotto nella  Italian Wrestling Hall Of Fame  il doppiatore e commentatore televisivo  Tony Fusaro, icona cult degli anni 80 fra gli appassionati di wrestling soprattutto grazie ai suoi commenti (con a fianco  Marina Massironi, attrice comica che ha lavorato a lungo assieme al Trio di  Aldo, Giovanni & Giacomo ) nel programma  “Catch the Catch” , in onda negli anni 80 nel circuito televisivo  Super Six. Ecco il video integrale della cerimonia di introduzione:. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

video tony fusaro introdotto nella italian wrestling hall of fame

© Zonawrestling.net - VIDEO: Tony Fusaro Introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame

Approfondimenti su tony fusaro

WWE: Logan Paul crede che Vince McMahon verrà introdotto nella Hall Of Fame

Logan Paul ha recentemente espresso la sua opinione sul possibile inserimento di Vince McMahon nella Hall of Fame della WWE.

Wrestling a Roma: Action Especial con l'ex WWE Ricardo Rodriguez e la voce di Tony Fusaro

Il 2024 si apre con un nuovo evento di wrestling a Roma, promosso dalla Pro Wrestling Roma, una delle realtà più attive del Centro Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su tony fusaro

Argomenti discussi: Il pappagallo; Wrestling a Roma: Action Especial con l'ex WWE Ricardo Rodriguez e la voce di Tony Fusaro; Tony Fusaro entra nella Italian Wrestling Hall of Fame: riconoscimento storico per una voce simbolo del wrestling in TV.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.