VIDEO | Tony Fusaro Introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame

Ieri, al CrossRoads Live Club di Roma, si sono svolti i TV Taping di “PWR Action Especial”. Durante l’evento, Tony Fusaro è stato ufficialmente introdotto nella Italian Wrestling Hall of Fame, riconoscimento che celebra i suoi contributi alla scena del wrestling italiano. Un momento importante che sottolinea il ruolo di Fusaro all’interno di questa realtà sportiva e culturale.

ieri al CrossRoads Live Club a Roma si sono svolti i TV Taping di “PWR Action Especial Tv Taping”. Nel corso dello Show è stato introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame il doppiatore e commentatore televisivo Tony Fusaro, icona cult degli anni 80 fra gli appassionati di wrestling soprattutto grazie ai suoi commenti (con a fianco Marina Massironi, attrice comica che ha lavorato a lungo assieme al Trio di Aldo, Giovanni & Giacomo ) nel programma “Catch the Catch” , in onda negli anni 80 nel circuito televisivo Super Six. Ecco il video integrale della cerimonia di introduzione:. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Tony Fusaro Introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame Approfondimenti su tony fusaro WWE: Logan Paul crede che Vince McMahon verrà introdotto nella Hall Of Fame Logan Paul ha recentemente espresso la sua opinione sul possibile inserimento di Vince McMahon nella Hall of Fame della WWE. Wrestling a Roma: Action Especial con l'ex WWE Ricardo Rodriguez e la voce di Tony Fusaro Il 2024 si apre con un nuovo evento di wrestling a Roma, promosso dalla Pro Wrestling Roma, una delle realtà più attive del Centro Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su tony fusaro Argomenti discussi: Il pappagallo; Wrestling a Roma: Action Especial con l'ex WWE Ricardo Rodriguez e la voce di Tony Fusaro; Tony Fusaro entra nella Italian Wrestling Hall of Fame: riconoscimento storico per una voce simbolo del wrestling in TV. Ieri, domenica 25 gennaio 2026, il leggendario Tony Fusaro è entrato a far parte della Italian Wrestling Hall Of Fame! Potete vedere il video della sua introduzione cliccando sul collegamento che vi ho messo tra i commenti. Un’icona della televisione italiana d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.