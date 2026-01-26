VIDEO | Strana sostanza e fiammate a oltre 800 gradi | incendio in una baracca

Un incendio si è sviluppato in una baracca di deposito in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena, Genova. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, coinvolgono i vigili del fuoco locali. L’incidente si caratterizza per una sostanza insolita e fiammate che raggiungono oltre 800 gradi, evidenziando la complessità dell’intervento e la necessità di sicurezza nelle operazioni di spegnimento.

Proseguono da stamattina, lunedì 26 gennaio 2026, le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Genova, di un incendio in una baracca usata come deposito in via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena. Dal comando provinciale spiegano che c'è una sostanza non identificata che, a contatto con acqua e liquido schiumogeno, continuava a produrre un'intensa fiammata di oltre 800 gradi, senza spegnersi. I pompieri hanno quindi deciso di spegnere il rogo per soffocamento, coprendolo con calce e sabbia e continuando il presidio per sicurezza.

