VIDEO | Ponte Buriano bis | posata la prima pietra Tutto quello che sappiamo sull' avvio dei lavori

Il 26 gennaio 2026 segnala l'inizio dei lavori per il nuovo ponte Buriano, con la posa simbolica della prima pietra. Questa operazione rappresenta il primo passo verso la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per il territorio, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo locale. Di seguito, tutte le informazioni disponibili sull'avvio di questa importante opera pubblica.

Oggi la posa della prima pietra del cantiere che porterà all'edificazione del ponte bis, quello definitivo. I costi, il progetto e i tempi di realizzazione Il nuovo ponte Buriano nasce oggi, 26 gennaio 2026. Con la posa della prima, simbolica, pietra è iniziata l'edificazione di questa infrastruttura tanto desiderata quanto attesa. “Dispiace solo - ha detto il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri - che con noi non ci sia uno dei più grandi sostenitori di questo progetto, Gualberto Gualdani, ponteburianese doc venuto a mancare lo scorso ottobre. Quando nel 2023 inaugurammo il guado provvisorio era felicissimo e oggi, ne sono certo, lo sarebbe stato altrettanto”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Ponte Buriano, situato sull’Arno, rappresenta un esempio di stabilità e memoria storica.

Il 26 gennaio 2026 ad Arezzo è stata posata la prima pietra del nuovo Ponte Buriano, che sorgerà vicino all’antico ponte sul fiume Arno.

