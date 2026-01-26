VIDEO Conservatorio Morlacchi un libro per ripercorrere la sua storia | Così l' istituzione si è evoluta nel tempo

Il Conservatorio Morlacchi di Perugia presenta un nuovo volume dedicato alla sua storia, illustrandone l’evoluzione nel tempo. Mercoledì 28 gennaio, nell’auditorium di piazza Mariotti, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, in un evento che unisce passato e futuro dell’istituzione. Un’occasione per conoscere meglio l’identità e le trasformazioni di un luogo di formazione musicale fondamentale per la città.

Maria Grazia Sita`, con Francesco Scarpellini Pancrazi e Nicola Lucarelli, ha curato il volume che viene presentato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico Una cerimonia tra storia e futuro: verrà inaugurato mercoledì 28 gennaio, con un duplice appuntamento nell'Auditorium della sede di piazza Mariotti, il nuovo Anno Accademico del Conservatorio di Musica di Perugia “F. Morlacchi”. Si comincia alle 19, con la presentazione del libro Storia del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia (1871–2024), a cura di Maria Grazia Sita`, Francesco Scarpellini Pancrazi e Nicola Lucarelli, edito da Libreria Musicale Italiana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

