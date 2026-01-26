Victoria Beckham torna in pubblico con le Spice Girls | la festa per Emma Bunton e le parole di David

Da gazzetta.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Victoria Beckham è tornata in pubblico partecipando alla festa per i 50 anni di Emma Bunton, nota come Baby Spice. L’evento ha visto la riunione delle Spice Girls e ha segnato il ritorno di Posh Spice in contesti ufficiali. Nel frattempo, un suo vecchio singolo ha raggiunto nuovamente le classifiche musicali, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

In mezzo a settimane complicate sul piano familiare, Victoria Beckham è tornata a farsi vedere in pubblico. Lo ha fatto lontano dai riflettori ufficiali, ma in un contesto dal forte valore simbolico: la festa per i 50 anni di Emma Bunton, celebrata nella campagna inglese, al Soho Farmhouse nelle Cotswolds. Una serata privata, raccontata da InStyle, che ha riportato insieme gran parte delle Spice Girls. Accanto a Victoria, anche Geri Halliwell e Mel C. Un’immagine che ha immediatamente acceso la nostalgia dei fan e rilanciato lo spirito del “Girl Power”. A raccontare la serata è stata la stessa Victoria, che ha condiviso uno scatto sui social con una dedica semplice e affettuosa: “Buon compleanno all’anima più bella, Emma Bunton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

victoria beckham torna in pubblico con le spice girls la festa per emma bunton e le parole di david

© Gazzetta.it - Victoria Beckham torna in pubblico con le Spice Girls: la festa per Emma Bunton e le parole di David

Victoria Beckham riparte dalle Spice Girls: la reunion per i 50 anni di Emma è con i look a contrastoPer celebrare il 50º compleanno di Emma Bunton, le Spice Girls si sono riunite in un evento speciale.

Leggi anche: Victoria Beckham canta con il figlio Viva Forever delle Spice Girls

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Victoria Beckham torna in vetta: il singolo del 2001 conquista le classifiche nel 2026; Dopo l'attacco social del figlio Victoria Beckham vola in vetta alle vendite UK; Victoria Beckham, boom di vendite tra le polemiche familiari; Beckham risponde al figlio, Victoria è distrutta. E rispunta pure l'ex amante di David.

victoria beckham torna inVictoria Beckham torna in pubblico con le Spice Girls: la festa per Emma Bunton e le parole di DavidVictoria Beckham partecipa alla reunion delle Spice Girls per i 50 anni di Emma Bunton. Intanto un suo brano solista torna in classifica. gazzetta.it

victoria beckham torna inVictoria Beckham torna in pubblico dopo lo scandalo familiare: sorride nella foto con le Spice Girls al compleanno di EmmaVictoria Beckham è tornata sotto i riflettori posando davanti ai fotografi con un braccio attorno a un’amica e lo sguardo fisso nell’obiettivo ... gossip.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.