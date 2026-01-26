Victoria Beckham torna in pubblico con le Spice Girls | la festa per Emma Bunton e le parole di David

Victoria Beckham è tornata in pubblico partecipando alla festa per i 50 anni di Emma Bunton, nota come Baby Spice. L’evento ha visto la riunione delle Spice Girls e ha segnato il ritorno di Posh Spice in contesti ufficiali. Nel frattempo, un suo vecchio singolo ha raggiunto nuovamente le classifiche musicali, attirando l’attenzione dei media e dei fan.

In mezzo a settimane complicate sul piano familiare, Victoria Beckham è tornata a farsi vedere in pubblico. Lo ha fatto lontano dai riflettori ufficiali, ma in un contesto dal forte valore simbolico: la festa per i 50 anni di Emma Bunton, celebrata nella campagna inglese, al Soho Farmhouse nelle Cotswolds. Una serata privata, raccontata da InStyle, che ha riportato insieme gran parte delle Spice Girls. Accanto a Victoria, anche Geri Halliwell e Mel C. Un'immagine che ha immediatamente acceso la nostalgia dei fan e rilanciato lo spirito del "Girl Power". A raccontare la serata è stata la stessa Victoria, che ha condiviso uno scatto sui social con una dedica semplice e affettuosa: "Buon compleanno all'anima più bella, Emma Bunton.

