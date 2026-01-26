Victoria Beckham si presenta con un look sofisticato e raffinato, indossando una gonna trasparente e un top profondamente scollato, in una mise che combina eleganza e sicurezza. La stilista e imprenditrice conferma il suo stile distintivo, mantenendo un equilibrio tra sobrietà e raffinatezza. Mentre il drama familiare continua, il suo modo di vestirsi continua a rappresentare un esempio di classe e autorità nel mondo della moda e del business.

Sheer, chic, e assolutamente in controllo. Victoria Beckham ha appena ricordato a tutti perché il suo aesthetic è ancora masterclass di potere soft. Victoria Beckham torna in modalità power look tra sheer e scolli vertiginosi (nonostante tutti i drama). In un nuovo video per promuovere il suo prodotto iconico, il Satin Kajal Liner, Victoria appare seduta con aria rilassata ma letale, indossando uno di quei look che sembrano semplici e invece sono chirurgicamente studiati: top nero con scollo profondissimo (letteralmente fino alle costole) e una maxi gonna in mesh trasparente che lascia intravedere le gambe sexy but classy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Victoria Beckham in modalità office siren: gonna sheer e top super deep mentre il drama familiare continua

Leggi anche: David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare

Leggi anche: È firmato Victoria Beckham il nuovo feticcio fashion delle reali (e della stessa Victoria)?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: David e Victoria Beckham temono che Brooklyn, in caso di divorzio da Nicola Peltz, resterà senza soldi; Victoria Beckham, la suocera più perfida e meglio vestita del momento; Dopo l'attacco social del figlio Victoria Beckham vola in vetta alle vendite UK; Victoria Beckham in cima alle classifiche dopo l'attacco social del figlio Brooklyn.

Victoria Beckham in modalità office siren: gonna sheer e top super deep mentre il drama familiare continuaSheer, chic, e assolutamente in controllo. Victoria Beckham ha appena ricordato a tutti perché ... msn.com

Victoria Beckham fa i suoi esercizi fisici in vacanza (e David la prende in giro)Victoria Beckham anche in vacanza non rinuncia alla sua fitness routine, trovando il modo di declinare il suo allenamento in modi creativi e innovativi. Lei e il marito hanno pubblicato sui rispettivi ... vogue.it

#VictoriaBeckham is stepping out to celebrate Emma Bunton! On Saturday, Jan. 24, the fashion designer reunited with former Spice Girls bandmates Melanie "Mel C" Chisholm, Geri Halliwell-Horner, and Emma Bunton for Bunton’s 50th birthday bash. (: Victo - facebook.com facebook

Beckham, il successo anche durante la faida familiare: una canzone di Victoria del 2001 in cima alle hit del 2026 x.com