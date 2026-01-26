Vichinghi alla scoperta dell’America 500 anni prima di Colombo La data precisa che cambia tutto

Scoperta dell’America: i vichinghi arrivarono circa 500 anni prima di Colombo. La data esatta di questa prima presenza europea nel continente è oggetto di studio e discussione tra storici e archeologi. Per decenni si è ipotizzato che altri popoli avessero preceduto gli esploratori italiani, modificando così la narrazione tradizionale della scoperta. Questa ricerca continua a offrire nuove prospettive sulla storia delle esplorazioni europee nel Nuovo Mondo.

Per secoli, non sono mancati gli storici e gli archeologi che hanno sospettato non fosse Cristoforo Colombo il primo europeo a mettere piede nel continente americano. ‘Eretici’? Forse no perché oggi, grazie a un nuovo studio scientifico pubblicato su Nature, quella teoria ottiene nuova forza: i Vichinghi raggiunsero il Nord America già nell’anno 1021 d.C., circa cinque secoli prima del viaggio di Colombo. Scopriamo di più. La scoperta dell’America e la data che cambia tutto. Il fulcro di questa scoperta è ‘ L'Anse aux Meadows’, un sito archeologico nella parte settentrionale dell’isola di Terranova (Canada) dove, negli anni Sessanta, furono scoperte le tracce di un insediamento norreno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

