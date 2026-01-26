Vicenda Level il fallimento è ufficiale E gli utenti sono ancora senza rimborsi

La società Hera Sport & Fit ssd arl, che aveva gestito la palestra Level di Parma, è stata messa in liquidazione giudiziale. La vicenda evidenzia il fallimento ufficiale dell’attività, lasciando gli utenti ancora in attesa di rimborsi. La situazione si inserisce in un quadro di difficoltà nel settore del fitness dilettantistico, sollevando interrogativi sulla tutela dei clienti coinvolti.

Nonostante i tentativi di Federconsumatori Parma, la società sportiva Sport City ssd si è resa nuovamente irreperibile e non ha più risposto alle richieste di rimborso sugli abbonamenti Il Tribunale di Parma ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) con la sentenza n. 1622025 pubblicata il 17122025. I creditori di Hera Sport & Fit ssd potranno depositare ricorso per ammissione al passivo almeno 30 giorni prima dall’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, fissata per il prossimo 25 marzo 2026 ore 10.45. Chiusi i locali della Palestra Level di viale Rustici nel gennaio 2025, la nuova società di gestione Sport City ssd arl, ha trasferito la propria sede nella nuova palestra Level Metropolitan in Parma, in via Giuseppe Meazza,11a (zona ex Salamini), senza però aver ancora rimborsato gli utenti insoddisfatti che avevano sottoscritto abbonamenti per fruire proprio dei locali e dei servizi presenti in viale Rustici.🔗 Leggi su Parmatoday.it

