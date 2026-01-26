Vibratori nudità e sadomaso | Olivia Wilde infiamma il Sundance con I Want Your Sex

Rotten Tomatoes ha promosso a pieni voti il nuovo film di Gregg Araki con Olivia Wilde e Cooper Hoffman che solletica gli appetiti sessuali. Come ogni edizione, al Sundance non manca il film scandalo che quest'anno è presente grazie all'impegno di Gregg Araki. Sesso estremo, bondage e sex toys fanno bella mostra di sé in I Want Your Sex, pellicola interpretata dalla "strana coppia" composta da Oliva Wilde e Cooper Hoffman. Accolto con un'ovazione al Sundance, promosso dalla critica che gli assegna un bel 90% su Rotten Tomatoes, il film eroticocomico di Araki vede Oliva Wilde nei panni di un artista in declino di nome Erika Tracy il cui interesse primario è il sesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

