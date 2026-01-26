Viagiantes, ideato da Vincenzo Calafiore, è un progetto dedicato a chi desidera esplorare oltre la routine quotidiana. Il termine deriva dal verbo

VIAGIANTES Vincenzo Calafiore 27 Gennaio 2026 Dal verbo sognare per designare quegli uomini che non si accontentano della quotidianità con tutto il suo carico di cose più o meno utili, più o meno discutibili, ma che prendono in considerazione ogni aspetto della vita, vogliono andare in fondo, e rendersi conto di se stessi, del mondo, dei rapporti che tra loro e il mondo intercorrono. Quel cercare che è già di per sé un – sognare -, come disse Sant’ Agostino; quel cercare che è in sostanza vivere nel spirito. Vivere un sogno. Chi sono questi sognatori? Sicuramente non sono persone comuni, è gente inquieta e bisognosa di poesia, fantasia . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Viagiantes

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

O VIAJANTE DO TEMPO MAIS CONVINCENTE

Ultime notizie su viagiantes sognare

Amt, quattro ore di sciopero. Il sindacato: Le motivazioni sono sotto gli occhi di tuttiOgni giorno sia gli autisti che i passeggeri devono affrontare svariati disagi dovuti alla negligenza di chi dirige Amt senza sapere quello che sta facendo, attacano da Cub Trasporti Genova ... genovatoday.it

Amt. Sindacato CUB: domani quattro ore di scioperoL’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti di Genova ha dichiarato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata ... telenord.it