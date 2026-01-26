Viaggia in bus senza biglietto e aggredisce i controllori | Siete razzisti Condannato giovane del Gambia

Un giovane del Gambia è stato condannato dopo aver aggredito i controllori del bus, sostenendo che fossero razzisti. L’uomo, senza biglietto, aveva tentato di scappare sedendosi in fondo al mezzo di Conerobus sulla linea C tra Ancona e Chiaravalle. L’episodio evidenzia le tensioni nelle situazioni di controllo sui mezzi pubblici e i rischi di comportamenti aggressivi.

Il passeggero era a bordo della linea C che percorre la tratta Ancona-Chiaravalle. Aveva preso il mezzo pubblico perché faceva freddo ANCONA - Il freddo lo aveva portato a prendere il bus, senza biglietto. Il passeggero pensava di farla franca, sedendosi in fondo al mezzo pubblico di Conerobus, la linea C della tratta extraurbana che collega Ancona con Chiaravalle. Dopo qualche fermata però erano saliti a bordo i controllori, cinque addetti per un controllo capillare disposto dall'azienda di trasporto pubblico per evitare proprio che i passeggeri viaggiassero a scrocco, a spese di Conerobus.

