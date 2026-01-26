Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma al 26 gennaio 2026 alle ore 20:25. Si segnalano disagi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, con code tra Tor Bella Monaca e La Rustica a causa di un incidente coinvolgente quattro veicoli. Rallentamenti anche sulla A24, mentre in provincia di Frosinone la strada regionale 630 rimane chiusa per lavori. Per la sicurezza stradale, si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna e code tra le uscite Tor Bella Monaca e La Rustica per un incidente avvenuto in precedenza che ha coinvolto 4 veicoli in in te invece attualmente la circolazione scorrevole ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 risolto il precedente incidente Tuttavia segnaliamo rallentamenti per traffico tra Tor Cervara raccordo anulare in uscita infine andiamo in provincia di Frosinone per permettere i lavori di ripristino del Piano stradale a seguito della caduta di un masso sulla carreggiata nella giornata di ieri permane la chiusura della strada regionale 630 Ausonia all'altezza del comune di Esperia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa colazione in graduale ripresa in prossimità di Civitavecchia Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare tardi Fino a 60 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per i fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 20:25

Approfondimenti su viabilità roma

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 20:25.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su viabilità roma

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare ancora ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

INFO MOBILITÀ ROMA: La settimana dal 26 al 30 gennaio Attenzione agli spostamenti in città! Tra lavori notturni, manifestazioni e l'evento allo Stadio Olimpico, ecco un riepilogo delle principali variazioni alla viabilità questa settimana: LAVORI NOTTURN - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Metropolitane, oggi ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Poi il servizio prosegue su bus con le linee nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). x.com