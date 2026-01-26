Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 19:40. La situazione del traffico presenta rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la A24, la Cassia e la Tiburtina, a causa di incidenti e lavori in corso. Si segnalano inoltre ritardi sui treni regionali e Intercity, principalmente vicino a Civitavecchia. Le

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna per un incidente che ha coinvolto 4 veicoli avvenuto in precedenza all'altezza di larustica permangono code a partire dalla Casilina interna invece attualmente la circolazione scorrevole ti spostiamo sul tratto Urbano della A24 per il precedente incidente permangono code tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia Si procede a rilento all'altezza di via dei Due Ponti sul Raccordo Anulare in via di miglioramento il traffico sulla Tiburtina Tuttavia permangono rallentamenti tra albuccione Tivoli terme in direzione Tivoli infine andiamo nel quadrante Sud la capitale perché in viaggio verso il litorale sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo e Vitinia su via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi Vi ricordiamo in direzione Ostia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione rallentata in prossimità di Civitavecchia per accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 19:40

Ecco un’introduzione originale, chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24.

Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

