Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 19:10. Tra incidenti e traffico intenso, si segnalano rallentamenti sulla GRA, sulla A24 e sulla via del Mare, con code e restringimenti di carreggiata. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Pisa è sospesa nelle vicinanze di Civitavecchia. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente che ha coinvolto 4 veicoli avvenuto all'altezza di larustica e causa delle code a partire dalla Casilina interna si rallenta ma per traffico tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per incidente tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare ora uno sguardo alle consolari sulla Cassia all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Salaria Si procede a rilento all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe In entrambe le direzioni molto trafficata la Tiburtina con 7 ville Tivoli terme in direzione Tivoli infine andiamo nel quadrante sud della capitale per chi è in viaggio verso il litorale sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo su via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione è ancora sospesa in prossimità di Civitavecchia per accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni e la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 19:10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10.

Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

