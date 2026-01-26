Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 18 | 40

Ecco un’introduzione adatta alle esigenze descritte: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle 18:40. Si segnalano rallentamenti e code su diverse arterie stradali, tra cui il raccordo anulare, le principali tangenziali e le consolari, con variazioni nel traffico urbano e verso il litorale. Si informa inoltre di una sospensione temporanea sulla linea ferroviaria Roma-Pisa per accertamenti giudiziari.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti code sempre per traffico tra Nomentana e La Rustica in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi tra il bivio per la diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita sulla Roma Fiumicino invece traffico rallentato tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana Verso il raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Salaria Si procede a rilento tra l'aeroporto del Lourdes tangenziale est verso il centro molto trafficata la Tiburtina con code tra Sette Ville Tivoli termi In entrambe le direzioni infine andiamo nel quadrante sud della capitale perché in viaggio verso il litorale sulla via del mare traffico rallentato tra il raccordo in Vitinia su via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione sospesa nei pressi di Civitavecchia per accertamenti delle autorità giudiziarie i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni e ritardi la Francesca Loiacono e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti.

Buongiorno, ecco l'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 26 gennaio 2026 alle 8:40.

