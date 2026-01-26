Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 18 | 10

Presentiamo il riepilogo della viabilità a Roma e nel Lazio al 26 gennaio 2026 alle ore 18:10. Dopo la risoluzione di un incidente al km 583, il traffico si mantiene scorrevole in molte zone, anche se persistono rallentamenti e code tra Valmontone, Torrenova, il Raccordo Anulare e le principali arterie cittadine. Si consiglia di monitorare costantemente le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La 1 Napoli circolazione tornata regolare dopo la risoluzione dell'incidente avvenuto in precedenza al km 583 e traffico è scorrevole tra Valmontone il bivio per la stazione Roma Sud in direzione della capitale è proprio sulla diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato e congestionato tra Nomentana e La Rustica in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi code a tratti sempre per traffico tra Laurentina e Tuscolana infine diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia è all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia rallentamenti tra via Tuscia e Grottarossa Verso il raccordo anulare molto trafficata la Tiburtina concludi tra 7 Tivoli Terme In entrambe le direzioni da Francesca Loiacono e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

