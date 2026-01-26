Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 17:25. Dopo un incidente sulla A1 Roma-Napoli, il traffico si è sbloccato, ma permangono code di diversi chilometri in alcune tratte. Si segnalano inoltre rallentamenti e congestioni in varie arterie cittadine e consolari. Ecco le principali informazioni per chi è in viaggio o si sposta in città

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disabili sulla A1 Roma Napoli per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza del chilometro 583 terminate le operazioni di soccorso il traffico è sbloccato ma per ma sono 9 km di coda tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud A chi è in viaggio verso la capitale Dunque consigliamo di uscire a Colleferro oppure di anticipare alla stazione di Anagni percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a San Cesareo sulla diramazione Roma Sud in direzione Napoli invece permangono code di 3 km tra la diramazione Roma sud e Valmontone Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti per traffico tra la tangenziale est e raccordo anulare in uscita da Roma è proprio sul Raccordo Anulare in in traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti sempre per traffico tra Laurentina e Tuscolana infine diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code tra Tomba di Nerone il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe In entrambe le direzioni sulla Tiburtina code a tratti tra 7 ville Tivoli terme nei due sensi di marcia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 17:25

Approfondimenti su viabilità roma

Ecco un'introduzione corretta e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su viabilità roma

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Roma ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

INFO MOBILITÀ ROMA: La settimana dal 26 al 30 gennaio Attenzione agli spostamenti in città! Tra lavori notturni, manifestazioni e l'evento allo Stadio Olimpico, ecco un riepilogo delle principali variazioni alla viabilità questa settimana: LAVORI NOTTURN - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Metropolitane, oggi ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Poi il servizio prosegue su bus con le linee nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). x.com