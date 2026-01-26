Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un’introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 26 gennaio 2026 alle ore 16:25. La situazione riguarda principalmente l’incidente sulla A1 Roma-Napoli, con un blocco e code di 6 km tra Valmontone e il bivio per Roma Sud. Si segnalano inoltre rallentamenti e code su altre tratte, come il Raccordo Anulare e la strada regionale 630 a Esperia, a causa di lavori

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 583 il traffico è bloccato e ci sono 6 km di coda tra Valmontone il bivio per la diramazione Roma Sud A chi viaggia in direzione della capitale si consiglia Dunque di uscire a Valmontone percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a San Cesareo sulla diramazione Roma Sud traffico sbloccato invece in direzione Napoli Tuttavia permangono code di 3 km tra la diramazione Roma sud e Valmontone andiamo sulla Roma Fiumicino ultimati auguri necessari al ripristino guard-rail a seguito dell'incidente avvenuto ieri strada riaperta al traffico e circolazione attualmente scorrevole In entrambe le direzioni nel tratto tra via de via Cristoforo Colombo ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria in esterna code a tratti sempre per traffico tra Laurentina e Tuscolana infine andiamo in provincia di Frosinone per permettere i lavori di ripristino del Piano stradale a seguito della caduta di un masso sulla carreggiata nella giornata di ieri permane la chiusura della strada regionale 630 Ausonia all'altezza del comune di Esperia la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 26 01 2026 ore 16 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 16:25

Approfondimenti su viabilità roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25

Viabilità Roma e Regione Lazio al 1 gennaio 2026 alle ore 16:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 16:25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 16:25.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su viabilità roma

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 07 | 25.

viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Roma ... romadailynews.it

viabilità roma regione lazioMaltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.